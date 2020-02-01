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حوادث

نفوق 6 رؤوس ماشية في حريق بـ المنوفية

السبت 01/فبراير/2020 - 10:01 م
نفوق 6 رؤوس ماشية
نفوق 6 رؤوس ماشية في حريق
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محمد امين
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل شب في حظيرة ماشية وتم تحرير محضر بالواقعة. 

 تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الشهداء يفيد بتلقيه إخطارا بنشوب حريق بحظيرة ماشية. 

بالانتقال الفوري والفحص نشوب حريق في حظيرة ماشية ملك المدعو س. م ج فلاح ومقيم دائرة المركز وبسؤاله رجح ان سبب الحريق ماس كهربائي داخل الحظيرة مما أدى لاشتعال النيران بالاخشاب الموجودة بالحظيرة. 

 ونتج عن الحريق نفوق 3 رؤوس ماشية و3 رؤرس ماعز واشتعال مكونات الحظيرة.

 وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.  
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