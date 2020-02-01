مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يتأهل لربع النهائي بهدفين في شباك بلاتينيوم

تأهل فريق النجم الساحلي الى الدور ربع النهائي بثنائية في شباك بلاتينيوم الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وأحرز كريم عريبي هدف النجم الساحلي الأول بالدقيقة 48 بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.



