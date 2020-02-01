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رياضة

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يتأهل لربع النهائي بهدفين في شباك بلاتينيوم

السبت 01/فبراير/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق النجم الساحلي الى الدور ربع النهائي بثنائية في شباك بلاتينيوم الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز كريم عريبي هدف النجم الساحلي الأول بالدقيقة 48 بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

جاء الهدف الثاني عبر مالك بعيو فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم النجم الساحلى 2 – 0.

ويتصدر النجم الساحلي بهذة النتيجة جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 12 نقاط، ويحل الأهلي  ثانيا بـ 11 نقاط، ويتجمد رصيد الهلال صاحب المركز الثالث برصيد 10، بينما يتواجد بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.


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