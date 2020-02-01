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تعليم

14 محافظة تشارك في بطولة المدارس الرياضية بالوادى الجديد

السبت 01/فبراير/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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قســـم التعليــــم
استقبل قطاع تعليم الوادى الجديد، اليوم السبت ١ من فبراير ٢٠٢٠ ، وفود 14 محافظة على مستوى الجمهورية المشاركين بدورى المدارس الرياضية على أرض المحافظة 

تحت رعاية وتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

و تضم الوفود محافظات ، القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وبورسعيد والمنيا وبنى سويف و أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والجيزة، بإجمالى ٦٥٠ فردا وذلك فى الفترة من ١ حتى ٤ من فبراير الجارى

واعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد أن هذا الحدث العظيم من شأنه تنشيط السياحة الداخلية والتعرف على معالم المحافظة السياحية والأثرية بجانب تفعيل الدور الرياضي الهام للبطولة.

و وجهت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد الجميع بضرورة التعاون من أجل الظهور بالمظهر الحضارى المشرف واللائق بنا وبمحافظتناامام هذا الحدث الرياضى العظيم
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