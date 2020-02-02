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حسام موافي يحذر من الحمى الروماتيزمية ويشرح تشخيصها وأعراضها| فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:07 ص
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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كـريـم الـخـطـيـب
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من الحمى الروماتزمية، موضحا أن  الحمى الروماتيزمية خطر ويصيب القلب في النهاية خاصة عند الأطفال وعمليات القلب المفتوح.

وقال «حسام موافي» خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج «باب الخلق» المذاع على قناة «النهار» إن الهدف هو منع الإصابة  الحمى الروماتزمية وليس العلاج، مشيرا إلى أنه من الممكن القضاء على الحمى الروماتيزمية مثل البلهارسيا.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني،  أن الحمى الروماتيزمية هو مرض غير معروف، لافتا إلى أن أعراض الحمى الروماتيزمية  ارتفاع في درجات الحرارة آلام في المفاصل وألم في القلب والتهاب في الحلق .

وأشار إلى أن الأطفال الذين توفوا بسبب الحمى الروماتزمية جاء لإصابتهم لمكروب، موضحا أن الحمى الروماتزمية يجب ان تشخص بالطريقة الصحيحة، خاصة ان التشخيص أثبت بأن هناك التهاب القلب والتهاب وألم في المفاصل.

ولفت إلى أن الحمى الروماتيزمية تشخيص اكلينيكي فقط بواسطة السماعة وليس تشخيص معملي، منوها إلى أنه يمكن علاج الحمى الروماتيزمية إذا تم العلاج بشكل سريع وصحيح بدون ترك أي أثر.

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