الكنيسة القبطية.. أسقف الشباب يستقبل وفدا من الرومانية الأرثوذكسية.. الاحتفال بعيد نياحة الأنبا انطونيوس.. والتواصل مع كنائس العالم

أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية

الأنبا زوسيما يحتفل بعيد نياحة الأنبا أنطونيوس بدير الميمون

الأنبا إرميا يشارك في ندوة الأخوة الإنسانية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب









استقبل الأنبا موسى أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية بمصر وبلاد المهجر، أمس، بمقر أسقفية الشباب، الأسقف جوريا أسقف ديڤا والأسقف سباستيان أسقف سلاتينا وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، خلال زيارتهم لمصر، بحضور القس مينا تكلا كاهن كنيستنا القبطية في رومانيا، عقب لقائهم ب البابا تواضروس الثاني.





قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بضيوفه متمنيًا لهم زيارة مفرحة لمصر التي هي جزء من الأراضي المقدسة التي زارها السيد المسيح.









وأضاف "حليم" أن البابا تواضروس أكد أن الكنيسة القبطية تفتح قلبها من أجل هذه الزيارة العزيزة وتسعد بالتواصل مع كل كنائس العالم.









كما طلب البابا تواضروس الثاني من الوفد الروماني نقل تحياته ومحبته لغبطة البطريرك دانيال، بطريرك الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية.









من جانبهم، قدم الضيوف الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة في كل الأماكن التي زاروها، معربين عن إعجابهم الشديد بالأديرة القبطية والتي شعروا فيها بالروحانية الكبيرة.، مشيرين إلى أنها بحق منشأ الرهبنة في العالم. كما عبروا عن انبهارهم بكل الأماكن التي زاروها في مصر.









حضر اللقاء القس مينا تكلا كاهن كنيستنا القبطية في رومانيا، وفي ختام المقابلة تم التقاط الصور التذكارية بين الحضور في أجواء من المحبة.





صليّ الأنبا زوسيما أسقف أطفيح ؛ صلاة عشية عيد نياحة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بكنيسته بدير الميمون بمشاركة الآباء الكهنة.









شارك في الصلوات القمص جرجس عدلي كاهن الكنيسة؛ والراهب القس يوسف الأنطوني؛ والقس باخوميوس سليم والقس صرابامون فوزي، وبحضور شعب القرية وعدد غفير من كنائس الإيبارشية إحتفالًا بتذكار نياحة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.









احتفل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر بعيد نياحة شفيعه بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان.





وصلي نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير عشية العيد إلي جانب أصحاب النيافة الأنبا بطرس الأسقف العام ، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة والواسطى وتوابعها.









كما شارك أيضا في الصلاة مجمع الدير ووفد من مجمع دير الأنبا بولا فضلًا عن حضور جمع غفير من الشعب القبطي من محبي القديس.









وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد تذكار الأنبا انطونيوس، ونشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعض الأقوال التي اشتهر بها القديس منها "أرفض الكبرياء واعتبر جميع الناس ابر منك" .









ويعتبر القديس الأنبا انطونيوس هو أب جميع الرهبان، حيث يعتبر هو أول من أسس للحياة الرهبانية في مصر، ومنها انتشرت إلى جميع أنحاء العالم.





شارك الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في ندوة "الأخوة الإنسانية .. نقاط الالتقاء والتكامل بين معتنقي الأديان" التى أقيمت اليوم في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.









كما شارك في الندوة الدكتور سمير مرقص المفكر السياسي، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير جاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأدار الندوة محمود عبدالرحمن عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.









كان الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، شارك أمس في صلاة جناز الأب المبارك الشيخ الراهب زوسيما آفا مينا، بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط بالإسكندرية.









ورحل الأب الراهب زوسيما أفا مينا عن عمرٍ تجاوز ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية حقَّة امتدت لما يقارب ٤٢ سنة، وهو من الرهبان الذين لبسوا الإسكيم المقدس خلال ال ١٥ سنة الأخيرة من حياته.









ولد الأب الراهب في ١٢ يناير ١٩٣٩ وترهب يوم ٢٤ يونيو ١٩٧٨،و لبس الإسكيم المقدس في ٩ يناير ٢٠٠٥ بيد المتنيح مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث.









وكلمة إسكيم يونانية الأصل ومعناها "الشكل المقدس". والإسكيم الرهباني عبارة عن قطعة من الجلد المضفور ضفيرتين، يحوي ١٢ صليبًا إشارةً إلى الفضائل الإثني عشر التي يجب أن يتحلَّى بها الراهب وهي: الإيمان، الرجاء، المحبة، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداعة، الصبر، طول الأناة، النسك.









وللراهب لابس الإسكيم قانون روحي يومي يختلف عن القانون الروحي الخاص ببقية الرهبان، يتضمن قراءة سفر المزامير يوميًا والإكثار من قراءة الكتاب المقدس عمومًا وسير الآباء القديسين والإقلال من الكلام والصوم حتى غروب الشمس يوميًا وغيرها من الالتزامات الروحية.



