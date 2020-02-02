كويتي يعتدي على فتاة قاصر وقرار غريب من المحكمة

أثارت قضية اغتصاب قاصر مغربية على يد مجرم كويتي، الهيئات الحقوقية، حيث استدرجها إلى منزله وهتك عرضها، لكن تم إطلاق سراحه اليوم قبل استكمال مدة حبسه.

أصدرت محكمة الاستئناف في مراكش بالمغرب حكمًا بإطلاق سراح المتهم مقابل 3 ملايين سنتيم مغربي، بعد شهور فقط من إلقاء القبض عليه.





طالبت الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة العامة في المغرب بضرورة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحكم وفقًا لموقع طنجة 24.





كان المجرم الكويتي «ع م س» اعتدى بوحشية على فتاة مغربية تبلغ من العمر 14 عامًا فقط، ولم ينكر تهمته أمام المحكمة بل اعترف مباشرة بفعلته الشنيعة عند إلقاء القبض عليه ديسمبر الماضي.





اختفت الفتاة لشهور بعد الواقعة نتيجة لتأثرها سلبيًا ودخولها في حالة من الضياع جعلتها تمشي في طريق الدعارة خوفًا من مواجهة عائلتها.





لكن والدتها تقدمت ببلاغ إلى الشرطة واعترفت الفتاة، بالواقعة تعرضها للاغتصاب بشكل وحشي على يد المتهم.

وأثار قرار المحكمة بإطلاق سراحه حفيظة الهيئة الحقوقية وطالبت بسرعة التحقيق فيما حدث وكيفية الإفراج عن هذا المجرم بكل سهولة.