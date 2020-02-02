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منوعات

أفلام جوني ديب وسيجورني ويفر تتصدر مهرجان برلين في ذكراه السبعين

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:36 ص
جوني ديب
جوني ديب
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أ ش أ
قال منظمو مهرجان برلين السينمائي الدولي إن أفلام النجمين الأمريكيين "جونى ديب" و"سيجورنى ويفر"، ستكون من أوائل الأفلام في فعاليات المهرجان السينمائي.

يحتفل المهرجان الدولي  الذى يستمر 11 يوما، ويعد أحد أرقى المهرجانات السينمائية فى أوروبا إلى جانب مهرجان كان والبندقية - بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسه في عام 2020 .

وستكون النسخة القادمة، الأولى للمهرجان تحت إدارة المخرجين الجدد "كارلو شاتريانط، و"مارييت ريسينبيك"، بعد أن أنهى المدير السابق "ديتر كوسليك"، العام الماضى، فترة رئاسة استمرت 18 عاما..ومن بين النجوم البارزين المشاركين هذا العام في المهرجان الممثلة البريطانية هيلين ميرين، التى توجت بجائزة الأوسكار، والتى سيتم تكريمها بجائزة "برلين للإنجاز" مدى الحياة.

ومن المقرر أن يترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثل البريطانى جيريمى إيرونز.

وسيفتتح المهرجان فى 20 فبراير الجاري بفيلم (عام سالينجر) للمخرج السينمائي الكندي فيليب فالاردو، والفيلم إنتاج كندي مشترك من بطولة النجمة الأمريكية "سيجورنى ويفر"، والمأخوذ عن مذكرات الكاتب الأمريكي جوان جوانكوف.

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