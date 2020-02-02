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محافظات

لليوم الثاني.. إقبال كبير على قافلة طبية بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت القافلة الطبية الشاملة التي أقامتها مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لأهالي مدينة بيلا، لليوم الثاني، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أجروا الفحوصات والكشوفات الطبية المجانية.

وأقيمت القافلة الطبية الشاملة بالمدرسة الثانوية الزراعية ببيلا، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب بدائرة مركزي بيلا والحامول.

وتضمنت القافلة تخصصات طبية متميزة، في طب الأطفال والجراحة العامة والمسالك البولية والرمد والعيون وأمراض الباطنة والقلب والسكر والضغط، وطب الفم والأسنان.

وشارك في هذه القافلة، 12 طبيبًا، و15 من هيئة التمريض، و12 صيدليًا، و6 إداريين، و6 تسجيل بيانات، و6 إحصائيين، و7 مشرفين و3 "معمل ".

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه القافلة تستهدف الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان مع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات، مع إجراء تثقيف صحي للمواطنين، واستبيان حول الخدمة الطبية المقدمة لهم واحتياجاتهم.  

جدير بالذكر أن هذه القافلة أشرف عليها الدكتور إبراهيم جاد الله، منسق عام القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، والدكتورة نهى عبد الرحمن الجزار، مدير إدارة بيلا الصحية.
لليوم الثاني.. إقبال كبير على قافلة طبية بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور
لليوم الثاني.. إقبال كبير على قافلة طبية بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور
لليوم الثاني.. إقبال كبير على قافلة طبية بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور
لليوم الثاني.. إقبال كبير على قافلة طبية بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور
لليوم الثاني.. إقبال كبير على قافلة طبية بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور
لليوم الثاني.. إقبال كبير على قافلة طبية بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور
لليوم الثاني.. إقبال كبير على قافلة طبية بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور
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