مفاجأة.. 44 مصريًا رفضوا العودة من ووهان الصينية

رفض 44 من أبناء الجالية المصرية في مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، العودة للوطن بناء على رغبتهم رغم توفير الحكومة المصرية طائرة خاصة لإعادتهم طواعية مساء اليوم الأحد.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم اليوم وإعادة حوالي 306 من أبناء الجالية المصرية في مدينة ووهان الصينية، ممن يرغبون في العودة لــ مصر في إطار جهود السفارة المصرية في بكين.





وأوضح "حافظ" في تصريحات صحفية أن المصريين العائدين بحالة صحية جيدة، وبعض المصريين المقيمين هناك رفضوا العودة على أن تظل السفارة في تواصل مستمر معهم حال رغبتهم في العودة مرة أخرى.





وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن غرفة عمليات إدارة الأزمة بالسفارة في بكين والقنصلية العامة في شنغهاي وهونج كونج تتابع على مدار الساعة حالة المصريين وهناك أتوبيسات تدور حاليا بالمدينة البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة وبالتنسيق مع مجموعات من أبناء الجالية لنقل المواطنين المصريين إلى مطار ووهان من خلال 13 أتوبيسا.





وذكر حافظ أنه تم تعيين قائد للمجموعة من الأطباء ومساعد له من بين أبناء الجالية وهم د. محمد فودة ود. محمد إسماعيل، كما تم تكوين مجموعات فرعية بحيث يتم التنسيق بين الجهات الصينية لتقديم الدعم القنصلي في حال عدم توافر الأوراق الثبوتية أو كسر مدة الإقامة بحيث لا يحول ذلك دون عودة المواطنين الراغبين في السفر.





وقال إن السفير المصري في الصين محمد البدري حاول أن يكون بين أبناء الجالية ولكن رفضت السلطات الصينية هذا الطلب لأن كل من يدخل المدينة يجب أن يجلس في الحجر الصحي وهو ما يعطله عن أداء عمله في حين حدث طارئ في مكان آخر.





وأضاف أن العدد الفعلي للمصريين في ووهان هو 350 مواطنا وفق أحدث البيانات وكلهم يتم توفير الرعاية لها من قبل السفارة والسلطات الصينية وقياس درجة حرارة المسافرين قبل إعادتهم لــ مصر.





وتصل اليوم الأحد طائرة خاصة أرسلتها مصر، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإخلاء المواطنين المصريين العالقين في مدينة ووهان الصينية- بؤرة فيروس كورونا الجديد- حيث تتزايد حالات الإصابة بالفيروس المستجد.





ومن المقرر إقلاع الطائرة من مطار ووهان اليوم الأحد، بعد أن وجه الرئيس السيسي بتحمل الدولة كل نفقات إجلاء المصريين المتواجدين في المدينة، وسيتم حجز العائدين في مستشفى بمحافظة مرسى مطروح لمدة 14 يوما ضمن خطة للحجر الصحي.





وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية بسبب الفيروس، وأعلنت العديد من شركات الطيران، ومن بينها شركة مصر للطيران، تعليق كافة رحلاتها من وإلى الصين.





من جانب آخر اكتفت الموانئ البحرية المصرية بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد وتنفيذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقالت مصادر بإحدى الخطوط الملاحية إن الأمور تسير بشكل طبيعي ولم تحدث أي تعديلات للخطوط الملاحية على مواعيد الرحلات.





وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر حتى الآن أي توصيات تتضمن فرض قيود على السفر أو التجارة، فإن الولايات المتحدة فرضت حظرا على دخول الأجانب إلى أراضيها في حال سفرهم مؤخرا إلى الصين.