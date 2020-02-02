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رياضة

مستهتر أم منقذ .. رواد السوشيال ميديا يحاكمون كهربا بسبب الهدف المهدر

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:52 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
أهدر محمود كهربا لاعب الأهلي، انفراد محقق لإحراز الهدف الثاني في شباك الهلال السوداني بالدقيقة 88 من عمر المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وذلك خلال منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أصبح كهربا حديث الملايين بعد هذه الكرة وانتشرت العديد من التغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ومنشورات عديدة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعضها ينتقد ما فعله نجم الاهلى والبعض الآخر يطالب بمكافئته بسبب تصرفه.

بدت الأقاويل مثيرة للغاية على اللاعب كهربا، حيث قال البعض ان استهتار اللاعب جعله يهدر هدف محقق وحرم الاهلي من صدارة المجموعة وأحزن جماهير الأهلي بالكامل.

والبعض الآخر شجع كهربا على موقفه بسبب الأحداث التي تعرض لها اللاعبين والجهاز الفني للأهلي في ملعب الجوهرة الزرقاء، وقالوا :" تسجيل كهربا للهدف كان سيحدث مصيبة".

وكانت جماهير الهلال السوداني ألقت العديد من الزجاجات والكراسي المحطمة على لاعبي الأهلي والجهاز الفني عقب تسجيل المارد الأحمر هدف التقدم، ونزل أحد الجماهير ملعب المباراة واحتوى امن السودان الموقف بعمل كردون لحماية اللاعبين والجهاز الفني.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل الى دور الربع النهائي من بطولة دوري ابطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما.

وينتظر الأهلي قرعة دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لمعرفة المباريات التي سيخوضها في الدور المقبل الذي في حالة فوزه سيتأهل للدور قبل النهائي.
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