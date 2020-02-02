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أخبار البلد

19 مرشحا يتنافسون على مقعد نقيب المحامين.. أبرزهم مرتضى وعاشور وعطية

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:03 م
سامح عاشور، مرتضي
سامح عاشور، مرتضي منصور
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حمادة خطاب

أغلقت نقابة المحامين، في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد، باب الترشح علي مقعد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة في الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس عشر من مارس المقبل.


وكانت النقابة قد فتحت باب الترشح من يوم الخميس الماضي، وحتى الخامسة من مساء اليوم، وتلقت ملفات 19 مرشحا لمنصب النقيب العام.


كان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدوري في الثالث والعشرين من يناير الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، على رأسها الدعوة لعقد انتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد 15 مارس 2020، مشيرا إلى أن باب التقدم بأوراق الترشح سيفتح خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية لاحقا، كما ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.


ومن أبرز المتقدمين للترشح، هم سامح عاشور، إبراهيم مهران، مجدي ابراهيم، محمد البرديسى، حسين الرشدى، نجلاء الإمام، طارق الفولى، مجدى راشد، رجائى عطية.


فيما جاء آخر المرشحين على المنصب النائب مرتضى منصور، حيث تقدم رسميا منذ قليل بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على تلقى الطلبات.

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