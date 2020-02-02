مصرع شاب طعنا بالسكين في مشاجرة بملوي جنوب المنيا

لقى شاب مصرعه طعنا بالسكين فى مشاجرة بملوى، جنوبي المنيا، وتحرر المحضر اللازم.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول شاب عشريني مصابا بطعن نافذ بالصدر يدعي ج. ع. ج، ٢١ عاما، مقيم بمدينة ملوي، وتوفي متأثرًا بإصابته.



