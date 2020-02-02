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حوادث

مصرع شاب طعنا بالسكين في مشاجرة بملوي جنوب المنيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:12 م
مصرع شاب طعنا بالسكين
مصرع شاب طعنا بالسكين في مشاجرة بملوي حنوب المنيا
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ايمن رياض
لقى شاب مصرعه طعنا بالسكين فى مشاجرة بملوى، جنوبي المنيا، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول شاب عشريني مصابا بطعن نافذ بالصدر يدعي ج. ع. ج، ٢١ عاما، مقيم بمدينة ملوي، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وبسؤال أهله أكدوا أن سبب الإصابة مشاجرة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للكشف عن ملابسات الحادث والتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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