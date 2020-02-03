فى ذكرى رحيل أم كلثوم .. أول أجر لـ كوكب الشرق ومأساتها الأخيرة

بتسم لها الحظ بعد أن قام الشيخان زكريا أحمد وأبو العلا محمد باكتشافها حينما كانا يحييان ليالي رمضان في السنبلاوين فأصرا على اصطحابها إلى القاهرة لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها الغنائية.

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة أم كلثوم التى ا

وأحيت ليلة الإسراء والمعراج بقصر عز الدين يكن باشا وأعطتها سيدة القصر خاتما ذهبيا وتلقت أم كلثوم 3 جنيهات أجرا لها.

وعاشت ام كلثوم ماساة فى آخر حياتها حيث بدأت الغدة الدرقية تطاردها في آخر أيامها فتزوجت طبيبها الخاص الدكتور حسن السيد الحفناوي الذي تولى علاجها واستمر الزواج حتى وفاتها.

وخفضت أم كلثوم جدول حفلاتها الموسيقية بسبب المشاكل الصحية التي تعاني منها حتى أنها لم تغن أغنية "أوقاتى بتحلو معاك.. وحياتي بتكمل برضاك" التي غناها الراحل سيد مكاوي ، حيث وقعت صريعة أثناء البروفات بسبب التهاب الكلى، وسافرت إلى لندن.