تتعاطي مخدرات.. حبس الزوج العرفي لقتيلة بدر وصديقه

قررت نيابة بدر الجزئي، حبس حداد وسائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالتسبب فى وفاة زوجة الحداد داخل منزلها وإلقائها بطريق القاهرة/السويس.





وامرت النيابة بتشريح جثة الزوجة وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة من قبل مصلحة الطب الشرعي عن أسباب الوفاة، وتكليف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان أسبابها.





وفجرزوج السيدة المتوفاة داخل شقتها بمدينة بدر مفاجأة أمام النيابة كاشفا النقاب عن حقيقة وفاة زوجته العرفي قائلا: " اكتشفت أن زوجتي كانت تتعاطى المخدرات ورجح وفاتها بسبب جرعة زائدة".





وأشار في اعترافاته إمام النيابة إلى أنها شعرت بالأمس بحالة إعياء شديدة وتوفيت فى الحال، وأقر بزواجه من المجني عليها عرفيًا منذ خمسة أيام.





وأضاف أنه حال تواجدهما بالشقة سكنه شعرت بحالة إعياء فحاول إسعافها، إلا أنها توفيت فقام بالاستعانة بصديقيه لمساعدته فى التخلص من الجثة.





وفى سبيل ذلك قاما بنقل جثتها بسيارة قيادة صديقة (السائق) والتخلص منها بمكان العثور، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.





وقررت النيابة العامة تشريح جثة السيدة لبيان سبب الوفاة لعدم وجود أى اثار اعتداء ظاهرة فى جسدها، وقررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمه التحقيق لحين ورود تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي.





بداية اكتشاف الحادث عندما تبلغ لقسم شرطة بدر بالعثور على جثة إحدى السيدات تعمل مدربة سواقة، مقيمة بدائرة القسم بطريق القاهرة/السويس بدائرة القسم.



