طلاب عين شمس يبدأون حصد الذهب والبرونزية في الملتقى الرياضي الأول للوافدين

شارك وفد جامعة عين شمس للطلاب الوافدين في بدء فاعليات حفل الملتقى الرياضي الأول للوافدين بجامعة قناة السويس والذي يعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.





فاز الطالب بلادي غردون بوص بالميدالية الذهبية لسباق ١٠٠ متر عدو رجال كما فازت الطالبة سيلفيا جوزيق لوار بالميدلية الذهبية بسباق ١٠٠ متر جري وحققت الطالبة نتالينا لسكواني تياتوك ذهبية ٤٠٠ متر جري وذلك بمسابقات ١٠٠ متر و٤٠٠ متر عدو في الملتقي الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس.





وفريق الطلاب الوافدين لكرة الطائرة طالبات تحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في الملتقي الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس وذلك بعد تغلبها علي جامعة المنصورة بنتيجة ٠/٢، ثم انتصار علي فريق جامعة الاسكندرية ٠/٢، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تمكنت طالبات الجامعة من الفوز علي فريق جامعة الفيوم بنتيجة ٠/٢





وحققت الطالبة جوسفين بخيتا جون المركز الرابع علي مستوى الجامعات المصرية في لعبة تنس الطاولة للطلاب الوافدين

وفي منافسات السباحة: حصدت الطالبة نيانكير كوال مييك برونزية السباحة ٥٠ متر في مسابقات الملتقى الرياضي الاول للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس والمقام بجامعة قناة السويس



