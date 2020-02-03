AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب عين شمس يبدأون حصد الذهب والبرونزية في الملتقى الرياضي الأول للوافدين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
شارك وفد جامعة عين شمس للطلاب الوافدين في بدء فاعليات حفل الملتقى الرياضي الأول للوافدين بجامعة قناة السويس والذي يعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

فاز الطالب بلادي غردون بوص بالميدالية الذهبية لسباق ١٠٠ متر عدو رجال كما فازت الطالبة سيلفيا جوزيق لوار بالميدلية الذهبية بسباق ١٠٠ متر جري وحققت الطالبة نتالينا لسكواني تياتوك ذهبية  ٤٠٠ متر جري وذلك بمسابقات  ١٠٠ متر و٤٠٠ متر عدو في الملتقي الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس.

وفريق الطلاب الوافدين لكرة الطائرة طالبات تحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في الملتقي الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس وذلك بعد تغلبها علي جامعة المنصورة بنتيجة ٠/٢، ثم انتصار علي فريق جامعة الاسكندرية ٠/٢، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تمكنت طالبات الجامعة من الفوز علي فريق جامعة الفيوم بنتيجة ٠/٢

وحققت الطالبة جوسفين بخيتا جون المركز الرابع علي مستوى الجامعات المصرية في لعبة تنس الطاولة للطلاب الوافدين

 وفي منافسات السباحة:
 حصدت الطالبة نيانكير كوال مييك برونزية السباحة ٥٠ متر في مسابقات الملتقى الرياضي الاول للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس والمقام بجامعة قناة السويس

واستطاع فريق جامعة عين شمس لكرة القدم الخماسية للوافدين من تحقيق انتصارين متتاليين ليصل الي دور الثمانية حيث تغلب فريق جامعة عين شمس للطلاب الوافدين علي نظيره من وافدين جامعة كفر الشيخ بنتيجة ١/٣، كما تمكن الفريق من الفوز على فريق جامعة بنها بركلات الترجيح بنتيجة ٤/٥ وبتلك النتيجة يصعد فريق الكرة الخماسية لدور الثمانية ليواجه فريق جامعة المنصورة.

كما فاز فريق كرة السلة للوافدين لجامعة عين شمس من الفوز علي نظيره سلة وافدين المنصورة بفوز بنتيجة ١/١٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تشارك بالملتقى الرياضى للوافدين بجامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس تستضيف الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين

جامعة عين شمس تشارك في الملتقى الرياضي الأول للوافدين

اليوم.. جامعة حلوان تشارك في الملتقى الرياضي للطلاب الوافدين بالسويس

بمشاركة جامعة عين شمس .. افتتاح فعاليات الملتقي الرياضي الأول للوافدين

انطلاق منافسات السباحة للطلاب للوافدين بجامعة قناة السويس

ترشيحاتنا

رد فعل غريب من الأمير وليام بعد سخرية براد بيت من هاري

خطوة بسيطة للخروج من الشك في عدد ركعات الصلاة

طارق السيد يفتح النار على رضا سيكا بسبب لقاء الزمالك والأهلي 6-1.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 3 - 2 - 2020

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بخصوص منفذ هجوم لندن

أخبار الرياضة.. كواليس لجنة الكرة بالزمالك.. مفاجأة مرتضى منصور.. غياب السعيد عن لقاء الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته

باليورو ومن غير خصم.. سعر صادم لـ فستان أحلام