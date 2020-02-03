القافلة الثقافية.. فكر وإبداع تجوب بيوت وقصور أسوان.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة أسوان العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية فى الفترة الحالية.





فقد تم تنظيم القافلة الثقافية "فكر وإبداع" بمركز شباب بدر والتى أستمرت لمدة 5 أيام تضمنت عدد أربعة ورش لتنمية عدد من المواهب لعدد ستون مشارك ، ورشة تنمية مهارات حرفية يدوية للمدربة زينب حلمى ، تم من خلالها التدريب على عمل مشغولات يدوية واكسسوارات بإستخدام الخرز لإنتاج "عقد، حلق، إسورة".





كما تم أيضًا تنظيم ورشة تنمية المهارات الأدبية تدريب الشاعر عبد الباسط عبد الحميد حيث قام بتعريف المشاركين على أنواع الشعر بمختلف أنواعه من حيث القافية والوزن والجرس الموسيقى وبحوره المختلفة ، بالإضافة إلى الإلقاء وبختام القافلة قام المشاركين يوسف شعبان وحسن محمد بالقاء قصيدة "مصر بلدنا ملهاش حل".





وتضمنت القافلة الثقافية فى نفس الوقت تنظيم ورشة تنمية المهارات فى العزف والغناء للمدرب أحمد موسى قدم بختام القافلة الموهبتين هند ناصر وقامت بعزف أغنية "نسم علينا الهوا"وسارة حسن غنت " أمابراوة" .





هذا بالإضافة إلى ورشة تنمية بشرية للمدرب محمود زقالى قام بتدريب المشاركين على "السبع عادات التى تؤدى إلى النجاح" وهى "أبدا والنهاية فى ذهنك، أبدأ بالمهم ، كن رابحا ، إفهم الناس لكى تفهمك ، التعاون مع الأخرين ، الإستمرارية" .





وبختام القافلة قدمت عرض لفرقة قصر ثقافة العقاد قدمت الفرقة مجموعة الأغانى "إحنا التلاتة ، بتغنى لمين ياحمام ، حبيت بلدى ، غنى ياسمسمية ، عطشان يا أسمرانى"، وتم توزيع شهادات على المشاركين فى الفعاليات المختلفة.