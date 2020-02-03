AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاني شاكر يحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية.. 14 فبراير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:56 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
Advertisements
آيه عاطف
يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لأحياء حفل عيد الحب يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

بينما يقدم هاني شاكر، العديد من أبرز الاغاني الخاصة به التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا.

وعلى جانب أخر يتم إحالة محمد محمود مصطفى الشهير بـ"حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة وتحديد جلسة 15 فبراير، لمحاكمته بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

بينما وجهت النيابة اتهامات لـ"بيكا"، باقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريند الفن | 600 صورة من كواليس ختام مهرجان القاهرة.. رقصة جذابة بين خالد سليم ولقاء الخميسي

رأي الشباب في قرار منع حمو بيكا من الغناء | فيديو

بعد الاتفاق على حفل العقبة | منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

حمو بيكا يفتح النار على هاني شاكر: هو أنا قاتلك قتيل.. والمهن الموسيقية ترد

أنغام تروج لحفلها الجديد في دار الأوبرا.. شاهد

ترشيحاتنا

يحسبونه بسيطا وهو من أكبر الذنوب.. الإفتاء تحذر من فعل شائع يقع فيه كثيرون

احترس .. تناول هذا الجزء من الدجاج يتسبب في كوارث صحية

خاص.. أول رد من المصري المشتبه في إصابته بفيروس كورونا

المقاصة يضم نجم الزمالك للجهاز الفني مع إيمانويل أمونيكي

تعليق قوي من كلوب بعد اتهام محمد صلاح بالأنانية

مذيع الجزيره يدعو للاغتيال يتصدر تويتر.. ورد ناري من أحمد موسى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب