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رياضة

تعليق قوي من كلوب بعد اتهام محمد صلاح بالأنانية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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نور عادل
دافع مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، عن النجم محمد صلاح بعد أن اتهمه بالبعض بالأنانية في مباريات النادي الإنجليزي.

ورأى البعض أن محمد صلاح يلعب بشكل فردي في بعض الأحيان ويفضل تسديد الكرة تجاه مرمى الخصوم بدلًا من تمريرها إلى زملائه.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" العالمية: "الناس كانوا يتحدثون عن مو صلاح، لم يكن مو أنانيًا أبدًا، أو أنانيًا أكثر مما ينبغي".

وأضاف: "هو مهاجم يلعب في الجهة اليمنى، لقد رأينا أهدافًا يسجلها مو صلاح وهو يتواجد بين أربعة مدافعين ويجد طريقه لإسكان الكرة داخل الشباك، وعندما لا تسجل يقول الناس أنه كان عليك تمرير الكرة تجاه تلك الناحية أو هذه".

وواصل: "الحياة ليست بهذه السهولة، خلال مباراة السبت أمام ساوثهامبتون لم يكن محمد صلاح أنانيًا على الإطلاق، كان يستعيد الكرة ويمرر لزملائه وصنع فرصًا وسجل كذلك".

وسبق أن حدثت أزمة بين محمد صلاح وساديو ماني، في وقت مبكر من الموسم الحالي، بسبب عدم تمرير المصري الكرة إلى السنغالي خلال مواجهة بيرنلي.
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