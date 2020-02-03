تعرف على كواليس تكوين لجنة الكرة بنادي الزمالك

كشف فاروق جعفر لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، تطورات تشكيل لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، والتي يتولى رئاستها منذ فترة وجيزة.





وقال في تصريحات تلفزيونية : "تحدثت مع أيمن يونس وحسن شحاتة لكي ينضما كأعضاء في لجنة الكرة، والتي ستتكون من ثلاثة أعضاء"، مضيفًا: "فكرت في حازم إمام ولكنه مشغول وأنا أعلم ظروفه".





وواصل: "لن نحصل على أموال من نادي الزمالك، وسنعمل بشكل تطوعي، وحال اعتذار حسن شحاتة سأفكر في شخص آخر".





واختتم: "لا يوجد في مجال كرة القدم فريق دون مدرب أحمال، اتفقنا وسيكون هناك مدرب من خارج مصر، وتحدثت مع مرتضى منصور ووافق، وسيكون بالتنسيق مع المدير الفني".



