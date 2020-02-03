أخبار الرياضة.. كواليس لجنة الكرة بالزمالك.. مفاجأة مرتضى منصور.. غياب السعيد عن لقاء الأهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





كشف فاروق جعفر لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، تطورات تشكيل لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، والتي يتولى رئاستها منذ فترة وجيزة.





كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء بشأن حضور لقاء السوبر الأفريقي.









كشف حسني عبدربه قائد فريق الإسماعيلي السابق، سبب موافقته على التوقيع للنادي الأهلي في وقت سابق.





دافع مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، عن النجم محمد صلاح بعد أن اتهمه بالبعض بالأنانية في مباريات النادي الإنجليزي.





كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، حقيقة تعمد نجم الفريق عبدالله السعيد الحصول على بطاقة صفراء المواجهة الماضية بالدوري الممتاز من اجل الغياب عن مواجهة الأهلي المقبلة.





لمح احمد مرتضى منصور، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، الي تراجع ادارة القلعة البيضاء عن موقفها بشأن خوض لقاء السوبر الافريقي امام الترجي التونسي في قطر.