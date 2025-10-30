قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية: نحتاج أن تلعب الصين دورا "بناء" لحل القضية النووية

رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه ميونج"
رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه ميونج"
أ ش أ

أكد رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه ميونج" حاجة بلاده إلى أن تلعب الصين دورا "بناء" في حل جوهري للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام فيها، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في مدينة "غيونغجو"، جنوب شرق البلاد.


وقال الرئيس الكوري - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم /الخميس/ - إنه سيعمل مع الصين لتعزيز "التواصل الاستراتيجي"؛ استنادا إلى تفاهم مشترك بأن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يخدمان "المصالح المشتركة" للبلدين، مضيفا أنه يأمل في مواصلة الحوار والتعاون مع الصين لإحراز تقدم في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.


وأضاف "في الوقت الحاضر، لا تزال الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وشريكا أساسيا لضمان استقرار سلسلة التوريد"، مشددا على ضرورة تطوير علاقات اقتصادية متينة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود التجارة العالمية.


ودعا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على "المنافسة الودية والتعاون على قدم المساواة"، واقترح استكشاف "نماذج جديدة ومتكاملة للتعاون" في مجالي الاقتصاد والتجارة.


ولتعميق العلاقات الثنائية، أكد رئيس كوريا الجنوبية أهمية تعزيز "الثقة السياسية المتبادلة" والحفاظ على "التواصل الاستراتيجي" من خلال الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين.


وأعرب لي - الذي زار الصين ثلاث مرات بين عامي 2016 و2019 خلال فترة ولايته كعمدة لمدينة سيونغنام - عن أمله في زيارة الصين مجددا قريبا لإجراء محادثات مع الرئيس "شي".

رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج حل جوهري للقضية النووية شبه الجزيرة الكورية إرساء السلام الرئيس الصيني شي جين بينج منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك

