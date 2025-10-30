مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة

أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن التواصل المباشر مع الجاليات المصرية والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم وتذليل التحديات التي تواجههم يمثل أحد أولويات وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد وزير الخارجية مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دبي والإمارات الشمالية، بمقر القنصلية العامة في دبي، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز جسور التواصل مع أبنائها في الخارج، وضمن الجولة التي يقوم بها السفير الجوهري لعدد من الدول الخليجية ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.



واستهل السفير حداد الجوهري اللقاء بإبراز جهود الدولة المصرية في رعاية المصريين بالخارج.. مشيداً بالجالية المصرية في دبي والإمارات الشمالية لما يعكسونه من صورة مشرفة لمصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتناول مساعد الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة في الارتقاء بمنظومة الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات، مثل تقديم خدمات التصديقات من خلال البريد، واستحداث آلية إلكترونية لتسريع إصدار جوازات السفر، تم من خلالها تقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر، بالإضافة إلى تطوير آليات التواصل مع المواطنين بالخارج من خلال تخصيص أرقام على تطبيق "واتساب" لكافة بعثاتنا في الخارج للرد على استفسارات وطلبات المواطنين، فضلاً عن وسائل التواصل الأخرى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.



واستعرض الجوهري عدداً من المبادرات الحكومية التي أطلقت تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لتقديم مختلف أوجه الدعم للمصريين بالخارج، ومن أبرزها "بيتك في مصر"، "افتح حسابك في مصر"، "تيسير التحويلات النقدية وتخفيض تكلفتها"، "مزرعتك في مصر"، "تأمينك في مصر"، "مدرستك في مصر"، "كمل واحنا معاك"، و"اتكلم عربي".



وشهد اللقاء تفاعلاً من أبناء الجالية الذين طرحوا مجموعة من القضايا والمقترحات المتعلقة بالخدمات القنصلية، إلى جانب سبل تعزيز الروابط مع أرض الوطن في عدد من المجالات.



ومن جهة أخرى، التقى مساعد الوزير خلال زيارته إلى دبي مع نائب القائد العام للشرطة لشئون القطاع الجنائي بحضور عدد من القيادات الشرطية.. كما عقد لقاءً مع المدير التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، وتم خلال تلك اللقاءات الاتفاق على عدد من الآليات الجديدة التي من شأنها التيسير على المواطنين المصريين وحل بعض المشاكل القانونية الخاصة بهم.