رئيسة وزراء اليابان: أتطلع إلى اجتماع مثمر مع الرئيس الكوري الجنوبي

أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الخميس، عن تطلعها إلى عقد اجتماع مثمر مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونج؛ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).



وقالت ساناي للصحفيين - في مكتب رئيس الوزراء قبل مغادرتها إلى كوريا الجنوبية - التي تستضيف المنتدى، إنها ستلتقي الرئيس ميونج؛ لإجراء محادثات قمة بعد وقت قصير من وصولها إلى البلاد في وقت لاحق من اليوم، مُعربة عن تطلعها أن يكون الاجتماع مُثمرا.



وستكون القمة مع "لي" الأولى لـ"تاكايتشي" منذ أن أصبحت الأسبوع الماضي أول سيدة تتولي رئاسة وزراء اليابان.

