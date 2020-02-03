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أخبار العالم

قبل زيارته لـ أوغندا.. نتنياهو: إسرائيل تعود إلى إفريقيا الكبيرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:49 ص
نتنياهو
نتنياهو
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محمد علي
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى أوغندا، في زيارة ليوم واحد، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال نتنياهو قبيل مغادرته مطار "بن جوريون" في مدينة تل أبيب، إن "إسرائيل تعود إلى إفريقيا الكبيرة، وهناك تطور في العلاقات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني".

وأضاف "آمل في نهاية هذا اليوم، أن أعود بأخبار جيدة لدولة إسرائيل".

ولم يحدد نتنياهو المقصود بذلك.

وبحسب قناة "كان" الرسمية، سيلتقي نتنياهو مع الرئيس الأوغندي يوري موسفني، وزعماء دول إفريقية أخرى سيتواجدون في البلاد.

وصرح نتنياهو في أكثر من مناسبة، أن إسرائيل تسعى "للوصول إلى قلب إفريقيا" في إشارة الى تحسين العلاقات بين الدول الإفريقية وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

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