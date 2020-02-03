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منوعات

جاموس يطارد أسدًا ويجبره على الفرار والاحتماء فوق شجرة.. شاهد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة ترصد اللحظة التي اضطر فيها "أسد مذعور" إلى الاختباء فوق شجرة في محاولة للفرار من قطيع من الجاموس في مشهد لا يُنسى.

يشار إلى أنه قد تم تصوير هذه اللقطات بحديقة بحيرة ناكورو الوطنية في كينيا.

وسلطت الصحيفة الضوء على تفاصيل ما حدث، موضحة أن الأسد اضطر إلى الاحتماء فوق الشجرة بعد أن طارده قطيع مكون من حوالي 100 جاموس في حديقة السفاري، لكن لم يمر وقت طويل حتى بدأ ينزلق من فوق الشجرة بسبب وزنه، ومن ثم أخذ يحاول إخافة القطيع وإبعاده.

وعلى الرغم من أنه لم يكن في إمكان الأسد تسلق الشجرة ليصل إلى ارتفاع أعلى كي لا يقع فريسة لقطيع الجاموس، إلا أن القطيع في نهاية المطاف ابتعد عن المنطقة وترك الأسد الهارب وشأنه، وقفز الأسد في أعقاب ذلك من فوق الشجرة وواصل الفرار بحثًا عن مكان آمن. 

الجدير بالذكر أن سائحًا هنديًا، يُدعى "نيلوتبول باروا"، هو من قام بتوثيق هذا الموقف أثناء جولته في حديقة السفاري.

ونقلت "ديلي ميل" عن السائح قوله إن مثل هذه اللحظات نادرة وفريدة من نوعها وليس من السهل إطلاقًا توثيقها، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على الحفاظ على هدوئه قدر الإمكان وحاول الاستمتاع بالتجربة والتقاط صور لتوثيق ما حدث.
جاموس يطارد أسدًا ويجبره على الفرار والاحتماء فوق شجرة.. شاهد
جاموس يطارد أسدًا ويجبره على الفرار والاحتماء فوق شجرة.. شاهد
جاموس يطارد أسدًا ويجبره على الفرار والاحتماء فوق شجرة.. شاهد
جاموس يطارد أسدًا ويجبره على الفرار والاحتماء فوق شجرة.. شاهد
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