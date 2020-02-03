جامعة سوهاج تعلن جداول الألعاب الرياضية للأسبوع الأول للجامعات المصرية

اعلنت اللجنة المنظمة لفاعليات الاسبوع الأول للجامعات المصرية والذي يقام في رحاب جامعة سوهاج في الفترة من 8 الي 14 فبراير 2020 عن مجموعات الالعاب الرياضية المختلفة، وجداول المباريات وأماكن وتوقيت اقامتها، وكذلك مواعيد الادوار النهائية الخاصة بها.





وقال الدكتور إبراهيم البرعي عميد كلية التربية الرياضية ومدير الاسبوع، إنه علي صعيد لعبة التنس الأرضي لاعضاء هيئة التدريس تم توزيع الجامعات المشاركة الي مجموعتين، تضم المجموعة الاولي سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادي الجديد.





وفي لعبة التنس الأرضي لعضوات هيئة التدريس تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية، أسيوط، طنطا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادي الجديد.





أما في إطار منافسات لعبة كرة القدم الخماسية فيشير البرعي إلى أنه تم توزيع الفرق إلي 3 مجموعات تضم المجموعة الاولي طنطا، اسوان، المنيا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الوادي الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح السادات. وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، المنوفية.





واضاف الدكتور احمد عبد الله المشرف العام على الاسبوع ان علي صعيد لعبة تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس تضم المجموعة الأولي قناة السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا، والمجموعة الثانية فتضم سوهاج، أسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح.





اما مجموعات لعبة تنس الطاولة طلاب فيشير عبدالله، الى ان المجموعة الأولى تضم السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا، والمجموعة الثانية تضم سوهاج، أسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح .





واشار الدكتور اشرف ابوالوفا رئيس لجنة المسابقات، الى انه علي صعيد منافسات لعبة تنس الطاولة طالبات تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، المنيا، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادي الجديد، وفي لعبة تنس الطاولة لعضوات هيئة تدريس تضم المجموعة الأولى قنا السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، اسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، اسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح .





وفي منافسات لعبة كرة الطائرة الشاطئية تضم المجموعة الأولى طنطا، أسوان، المنيا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الوادي الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح، السادات، وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، المنوفية.





وأخيرا وفي إطار منافسات لعبة ثلاثيات السلة تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، مطروح، الوادي الجديد، السادات، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، أسوان، طنطا، المنوفية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية.