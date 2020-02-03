شاهد.. لحظة وصول المصريين العائدين من الصين لمطار العلمين





و تم تجهيز الطائرة بكافة المستلزمات الطبية، والإجراءات اللازمة لنقل المصريين العائدين من الصين، وتم تدريب الطاقم المكون من 13 فردا على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمة، ويرافقه نحو 6 أفراد من الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.









ووصل الركاب المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية، إلى مدينة مرسى مطروح، حيث خصصت وزارة الصحة مستشفى لاستقبال الحالات لعزلهم خارج نطاق القاهرة لمدة تصل إلى 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض، يخضعون خلالها لكافة الفحوصات الطبية اللازمة حيال المرض.



ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية إلى 2590 شخصا، كما سجل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 14380 حالة حتى الآن.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

ويمكن أن يصيب فيروس " كورونا " الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

نشرت فضائية العربية فيديو جديدا لوصول الرعايا المصريين لمطار العلمين صباح اليوم من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أصاب وقتل عددا كبيرا من الصينيين خلال الأيام الماضية.