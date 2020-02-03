شاهد.. لحظة وصول المصريين العائدين من الصين لمطار العلمين

نشرت فضائية العربية فيديو جديدا لوصول الرعايا المصريين لمطار العلمين صباح اليوم من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أصاب وقتل عددا كبيرا من الصينيين خلال الأيام الماضية.
وتم تجهيز الطائرة بكافة المستلزمات الطبية، والإجراءات اللازمة لنقل المصريين العائدين من الصين، وتم تدريب الطاقم المكون من 13 فردا على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمة، ويرافقه نحو 6 أفراد من الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.
ووصل الركاب المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية، إلى مدينة مرسى مطروح، حيث خصصت وزارة الصحة مستشفى لاستقبال الحالات لعزلهم خارج نطاق القاهرة لمدة تصل إلى 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض، يخضعون خلالها لكافة الفحوصات الطبية اللازمة حيال المرض.