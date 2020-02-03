الصحة العالمية تحذر من الحيوانات بسبب كورونا.. فيديو

أكد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن فيروس كورونا الجديد ظهر نتيجة تقارب الإنسان مع الحيوان في نفس البيئة المحيطة محذرا المواطنين من التقارب مع الحيوانات البرية خاصة.
وأوضح ممثل الصحة العالمية خلال لقائه مع برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية mbc مصر: أن فيروس كورونا عبارة عن سلالة جديدة من فيروسات كورونا المعروفة.
وأضاف جابور : ينتشر فيروس كورونا عبر الرذاذ التنفسي لذلك من أهم إجراءات الوقاية هي غسل اليدين لافتا إلى أن اعراض فيروس كورونا المستجد مشابهة للانفلونزا وتبدأ بارتفاع الحرارة وقد تتطور إلى مكان التهاب رئوي حاد.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية إلى 2590 شخصا، كما سجل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 14380 حالة حتى الآن.
جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.
ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).