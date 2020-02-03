الصحة العالمية تحذر من الحيوانات بسبب كورونا.. فيديو

أكد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن

فيروس كورونا الجديد

ظهر نتيجة تقارب

الإنسان

مع الحيوان في نفس البيئة المحيطة محذرا المواطنين من التقارب مع الحيوانات البرية خاصة.