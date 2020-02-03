ماذا سيحدث مع المصريين العائدين من الصين؟ وزارة الصحة تجيب

لم يتم رصد

بفيروس كورونا في مصر حتي الان، مؤكدا ان

الدولة المصرية بكافة اجهزتها متأهبة ومستعدة.

وأضاف متحدث وزارة الصحة خلال مكالمة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية ten : تم الاطمئنان على المستشفى الذى سيستقبل العائدين من الصين وجاهزيته حيث انه يوفر كافة التخصصات حتى النساء والولادة تحسبا لوجود سيدات في الشهور الاخيرة من الحمل.

وتابع مجاهد: كل الاجهزة تم تركيبها وتشغيلها ووزيرة الصحة تفقدتها كما تم تجهيز معامل فيروسية بـ الاجهزة الخاصة بها لافتا الي تفقد وزيرة الصحة مكان الحجر الصحي.





وأوضح مجاهد ان الحجر الصحي عبارة عن فندق 3 ابراج به اطقم طبية ووقائية وعيادات خارجية عن هذه الابراج مؤكدا ان هذا الحجر علي أتم الاستعداد لاستقبال المصريين العائدين من الصين.





وقال متحدث وزارة الصحة : فور وصول المصريين للمطار يتم نقلهم للحجر الصحي لفحصهم واذا كان هناك اى اشتباه بارتفاع درجة الحرارة او اى اعراض اخرى يتم حجزهم بالحجر الصحي وعند التأكد من اصابته يتم تحويلهم الي المستشفي في مدينة مرسي مطروح.