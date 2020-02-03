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عضو الجمعية الأمريكية لمشاكل الأسرة : كفاية دبلتين في الخطوبة ..فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
قالت الدكتورة غادة حشمت عضو الجمعية الامريكية لمشاكل الاسرة ان مشاكل فترة الخطوبة تكمن في إسراف العروسين في المستلزمات المادية المتمثلة في الشبكة والمهر.
 
وأوضحت عضو الجمعية الامريكية أن الخطوبة يجب أن تكون للعائلتين في المنازل وبدبلتين فقط في البداية حتى يفهم الطرفان بعضهما البعض قبل إنفاق الآلاف علي الشبكة.

وأضافت غادة حشمت: أن الخطوبة للتقرب من شخصيات بعضهم وليست للأمور المادية التي قد تكون السبب في تضخيم المشاكل عند الانفصال.

وكانت المحامية رباب عبده، والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان قد قالت إنها لا ترى أى تعديل فى المادة الخاصة بالخطبة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد ،خاصة أن هذا المقترح منصوص عليه مسبقًا وأيضًا رأى الشرع جاء بمثل هذا المقترح.

وأضافت عبده لصدى البلد أنه من المتعارف عليه أن التارك ليس من حقه أن يأخذ الهدايا ولا الشبكة .

وتابعت أن الإشكاليات تتمثل أن الخاطب يقوم ببعض التعنت حتى ترد له شبكته ، فيقوم بإساءة معاملة خطيبته إذا أراد أن يتركها أو يطلق عليها الشائعات .

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