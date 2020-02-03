في ذكرى ملك الإفيهات .. أبرز المحطات في حياة كروان التعليق محمود بكر

تحل اليوم 3 فبراير ذكرى مرور 4 سنوات على وفاة المعلق الرياضي الشهير محمود بكر والذي وفاته المنيه عقب صراع طويل مع المرض حيث يعد بكر من أبرز المعلقين المصريين لخفة دمه وبساطته.





واشتهر محمود بكر بـ لقب ملك الافيهات نظرا لكثرة قفشات الطريفة





ويرصد موقع صدى البلد أبرز محطات محمود بكر حتى أصبح من كبار معلقي الكرة المصرية





1- شارك محمود بكر مع فريق الاوليمبي وفاز بالدوري المصري رقم 66 .





2- انضم للجيش عام 1967 حيث تقاعد عقب وصوله لرتبة عقيد .





3-كان السبب الرئيسي في تالق العديد من النجوم ابرزهم طارق العشري ,محمد ناجي.

4-انطلق عقب ذلك للعمل في مجال التعليق الرياضي مثل دريم ,





كما اشتهر بالعديد من العبارات مثل .





1-"عدالة السماء تنزل على ستاد باليرمو"





2-«الصورة راحت ..اتكلم ولا لا»





3-"بيعمل فاول فلاحي"