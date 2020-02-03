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موعد تطوير القاهرة التاريخية.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:26 م
القاهرة - أرشيفية
القاهرة - أرشيفية
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هاني حسين
قال المهندس خالد صديق  المدير التنفيذي  لصندوق تطوير العشوائيات، إن القاهرة بها القاهرة الخديوية والفاطمية، ونعمل على تطويرها كي تعود إلى سابق عهدها.
 
وأضاف خالد صديق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا نعمل على تطوير القاهرة   وفقط خطة 2030 ".

وتابع خالد صديق:" يتم تطوير القاهرة الفاطمية وعين الصيرة والفسطاط   وينتهى جزء كبير منها العام المقبل"، مضيفا خالد صديق:"  نعمل على مشروع بشاير الخير 3 و5 وتنتهي المشاريع في منتصف العام الجاري  بتكلفة تصل لـ 7 مليار جنيه".

وأكمل خالد صديق:"  مشروع الخيالة في القاهرة بـ 2525 وحدة بتكلفة مليار جنيه ومشروع في السلام بـ 4500 وحدة بـ 1.1 مليار جنيه".

ولفت خالد صديق:"   لدينا مناطق عشوائية في الـ 27 محافظة  ونعمل على مستوى الجمهورية، ولدينا رؤية 2030 للقضاء على  المناطق غير المخططة التي تفتقر إلى الشبكات والطرق والإنارة بتكلفة 350 مليار جنيه"، مضيفا:" نهدف إلى عودة القاهرة من اجمل مدن العالم في 2030".
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