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أخبار العالم

الدنمارك تعتقل 3 انفصاليين إيرانيين بتهمة التجسس لصالح دولة عربية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الدنمارك اعتقال 3  إيرانيين من كبار أعضاء "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" بتهمة التجسس لصالح دولة عربية والتورط في هجوم إرهابي، اليوم الاثنين.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال رئيس جهاز المخابرات والأمن الدنماركي، بورش أندرسون، إن الأشخاص الثلاثة كانوا جميعهم يتجسسون داخل الأراضي الدنماركية لسنوات تتراوح بين سنة وسنتين، وفقا لمسؤولين دنماركيين.

وأضافت أن المقبوض عليهم كانوا يجمعون معلومات حول أفراد وشركات دنماركية لصالح جهاز مخابرات دولة عربية.

فيما تم تسليم عضو بالحركة إلى السويد بعد اعتقاله.

وكانت المخابرات الدنماركية أعلنت في نوفمبر 2018، أن إيران كانت تحاول اغتيال أعضاء "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" في الدنمارك، واعتًقل إيرانيا. فيما نفت طهران تلك الاتهامات.

من جانبها أعلنت الشرطة الهولندية أنها اعتقلت عضوا في جماعة "الأهوازية" في مدينة دلفت الهولندية خلال عملية مشتركة مع نظيرتها الدنماركية.

وتقول أمستردام إنها تعتقد أن المعتقل كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في إيران.


والحركة عبارة عن جماعة انفصالية مسلحة تعارض النظام الإيراني، وتأسست في عام 2005، تهدف إلى استقلال إقليم الأحواز وإعلان استقلاله والاعتراف به كدولة ذات سيادة، والتخلص من "الاحتلال الإيراني" منذ عام 1925.

وتصنف طهران الحركة كمنظمة إرهابية. 

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