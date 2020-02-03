الصحافة اليونانية تحتفي بكتاب «100 عام من الحلم»

احتفت الصحافة اليونانية بكتاب «100 عام من الحلم» للزميل الكاتب الصحفي عمر البانوبي والذي يؤرخ لحكايات لاعبي كرة القدم المصريين في ملاعب أوروبا على مدار 100 عام.





ونشرت صحيفة «متروسبورت» أحد أكبر الصحف اليونانية المتخصصة تقريرا عن كتاب «100 عام من الحلم» وركزت على إفراد الكاتب لمساحة كبيرة عن تجارب اللاعبين المصريين في ملاعب اليونان بدءا من مجدي طلبة مرورا بالتوأم حسن وعبد الستار صبري وشيكابالا وأمير عزمي مجاهد.





وحضر عدد من أساطير كرة القدم المصرية من أصحاب التجارب الأوروبية حفل توقيع الكتاب بمعرض القاهرة الدولي وعلى رأسهم حازم إمام، نجم مصر وأودينيزي الإيطالي السابق، وهاني رمزي، نجم مصر وڤيردربريمن الألماني السابق، وعبد الستار صبري، نجم مصر وبنفيكا البرتغالي وباوك اليوناني السابق، ونادر السيد، نجم مصر وبروچ البلچيكي السابق، ومحمد اليماني، نجم مصر وستاندرلياچ البلچيكي السابق، و أحمد أبو مسلم، نجم مصر وستراسبورج الفرنسي السابق، وأحمد مجدي، نجم الأهلي والزمالك وأتروميتوس اليوناني السابق.





ويكشف نجوم كرة القدم المصرية تفاصيل وكواليس خروجهم للاحتراف الأوروبي والمعاناة التي صدمتهم في البدايات، وكذلك لحظات التألق والوصول للعالمية وأسباب العودة إلى مصر من خلال أحاديث مطولة أجراها الكاتب ويستعرضها أصحابها للمرة الأولى.





ويحتوى الكتاب على أحاديث مع أساطير الكرة الأوروبية ممن رافقوا نجوم الكرة المصرية في فترات احترافهم، وكذلك مدربيهم وحتى منافسيهم في الدوريات الأوروبية المختلفة.



