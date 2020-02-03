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حوادث

تجديد حبس حسن نافعة وماهينور المصري لانضمامهما لجماعة محظورة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:53 م
تجديد حبس حسن نافعة
تجديد حبس حسن نافعة
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محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور حسن نافعة والمحامية ماهينور المصري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما في القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل القضية التي يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة منذ عدة أشهر رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتضم عددا من المتهمين الآخرين بخلاف نافعة وحسني وماهينور.

وتشمل القضية عدة اتهامات منها: مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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