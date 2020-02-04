اليوم.. عرض فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" بمركز إبداع الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الثلاثاء، عرضًا خاصًا للفيلم الأمريكي "حدث ذات مرة في هوليوود"، بمقر المركز وسط الإسكندرية.





تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والكوميديا في عام ١٩٦٩ بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حول ممثل تليفزيوني فاشل وصديقه المقرب، حيث يحاولان الدخول في صناعة السينما.





الفيلم بطولة ليوناردو دى كابريو، براد بيت، آل باتشينو، داكوتا فانينج، مارجوت روبي، وهو من كتابة وإخراج كوينتن تارانتينو، وتم عرضه لأول مرة في دور العرض في صيف العام الماضي.





يشار إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.