ليفربول يستقبل شروزبري تاون في إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي الليلة

موعد مباراة ليفربول و شروزبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة





من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "أنفيلد"، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 11 EN.





وتعاد المباراة بين ليفربول و شروزبري تاون ، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.





وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.





