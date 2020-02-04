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رياضة

ليفربول يستقبل شروزبري تاون في إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي الليلة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:11 ص
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره شروزبري تاون، اليوم، الثلاثاء، في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وشروزبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "أنفيلد"، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 11 EN.

وتعاد المباراة بين ليفربول وشروزبري تاون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

واقترب ليفربول من تحقيق الحلم الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج بلقب البريميرليج، قبل ملاقاة مانشستر سيتي في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.

ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف، وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.
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