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محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه .. تفاصيل مشروع تطوير حديقة الأندلس بالقاهرة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:49 ص
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
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عبد العزيز جمال
أعلنت محافظة القاهرة، عن تبنيها خطة لتطوير حديقة الأندلس المجاورة لكوبري قصر النيل، إحدى أقدم الحدائق التاريخية في منطقة وسط البلد بعد تعرضها للإهمال على مدار الزمن.

وأكدت المحافظة في تصريحات صحفية أنه كانت هناك عدة مشاريع لتطوير حديقة الأندلس لكنها لم تكتمل بسبب ضعف التمويل، مشيرة إلى أن مشروع التطوير الحالي بلغ تكلفته 30 مليون جنيه.

وأوضحت المحافظة انه تم الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية لتطوير الحديقة التاريخية بواسطة استشاريين من جامعة حلوان، وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال التطوير تحت إشراف محافظة القاهرة وقطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار.

وكشفت عن تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تشمل تطوير البنية التحتية وإصلاح شبكة الري، حيث يتم ري الحديقة بأسلوب التنقيط ورش المياه، كما سيتم تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة.

وعن المرحلة الثانية فتشمل ترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة ، علاوة على ترميم تماثيل ثعابين الكبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة.

ويتضمن المخطط دعم الحديقة بالنباتات النادرة التي تم إزالتها سابقًا، كما تم الاستعانة بالصور الخاصة بالحديقة التي ظهرت في بعض لقطات الأفلام ومنها فيلم أمير الانتقام، وذلك لإعادة شكل الحديقة كما كانت في السابق، مع إضاءتها بالإضاءة البانورامية.
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