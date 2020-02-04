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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:46 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 13955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1919 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 16039 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 5223 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل مستوى 1267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1385 نقطة.
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