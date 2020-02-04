البرلمان الكويتي يناقش استعدادات الحكومة للتعامل مع كورونا.. اجتماع طارئ في السودان لمناقشة لقاء البرهان ونتنياهو.. هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس الصين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

بريطانيا توثق العلاقات مع الكويت

مجلس الوزراء: إجراءات احترازية لمواجهة «كورونا»

العراق: مقتل أول متظاهر بعد تكليف علاوي برئاسة الوزراء

إيران تعلن حبس شخصين بتهمة «التجسس» لصالح الاستخبارات الأمريكية

ترامب يحسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أبرزت صحيفة "الجريدة" تصريح مساعد وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية سامي الحمد بأن الجانبين الكويتي والفلبيني أكدا عقب اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية الفلبينية بشأن العمالة المنزلية عزمهما المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص في مجال تشغيل العمالة المنزلية.





وقال إن الجانبين توافقا على تفسير بنود عقد العمل ومن ثم صياغته وتعديل بعض هذه البنود بما يتلاءم مع القوانين المحلية ذات الصلة، كما اتفقا على ضرورة اعتماد العقد الثنائي والثلاثي، والذي جاء في القرار الوزاري (68/2015)، وذلك بعد إضافة التعديلات التي اتفق عليهما الطرفان.





وأوضحت صحيفة "الوطن" تأكيد بريطانيا أمس، الاثنين، أنها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تسعى للمزيد من توثيق العلاقات مع دولة الكويت في إطار رغبتها بالتمتع بعلاقات واسعة وعميقة في جميع أنحاء المنطقة.





وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أندرو موريسون في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش زيارته الرسمية للبلاد: "هذا الأمر يعني السعي لتوسيع وتعميق جميع العلاقات في جميع أنحاء المنطقة مع دول تسعى بدورها إلى علاقة وثيقة، والكويت واحدة من تلك الدول".





وقالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أوضح أن عددا كبيرا من النواب - وهو في تزايد - تقدموا بطلب لا يحتمل التأجيل وهو مناقشة القضية الفلسطينية وخطة الرئيس الأمريكي للسلام، موضحا أنه سيتم تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشته بعد فتح بند ما يستجد من أعمال وإدراجه في جدول الأعمال.





وأضاف مرزوق الغانم، في تصريح إلى الصحافيين، أن جلسة المجلس تتضمن تخصيص ساعتين لمناقشة تداعيات فيروس كورونا بناء على طلب مجموعة كبيرة من النواب الذين يريدون الوقوف على مدى جاهزية الحكومة ووزارة الصحة لمواجهة هذا الفيروس الذي نسأل الله أن يحمي الجميع منه.





في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الوطن" أن مجلس الوزراء استمع في اجتماعه الأسبوعي أمس، الاثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بين خلاله آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على عدم تسجيل أي حالة داخل دولة الكويت، كما بين للمجلس الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة باشرت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة في حال وصول الفيروس داخل الكويت.





وأفادت صحيفة "الراي" باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم، الثلاثاء، عند مستوى 303ر0 دينار واليورو عند مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس، الاثنين.





عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الوطن" بأن الحكومة السودانية قررت عقد اجتماع طارئ اليوم، الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا أمس، الاثنين.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوي دعا، أمس، المتظاهرين الى سحب فتيل النزاع والخلافات.





وقال علاوي، في سلسلة تغريدات على «تويتر» أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» أمس: «لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة بتغيير موازين النظام السياسي، على أثر ذلك استجاب مجموعة من النواب المستقلين إلى مطالب المتظاهرين، فاختاروا 5 أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وتم اختيار محمد توفيق علاوي ممثلا عن المتظاهرين السلميين».





وقد أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين أمس في اشتباكات بين متظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء من أتباع رجل الدين مقتدى الصدر في ساحة التظاهر وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل.





وأوضحت صحيفة "القبس" تصريح المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم، الثلاثاء، أن أحكاما بالسجن صدرت بحق اثنين من العاملين في مؤسسة خيرية بتهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه).





وأضاف المتحدث غلام حسين إسماعيلي: «تم رصد ومحاكمة اثنين، من جواسيس سي. آي. إيه كانا يعملان تحت ستار منظمة ومؤسسة خيرية، والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس وخمس سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي».





دوليا، ذكرت صحيفة "الأنباء" أن السلطات الصحية الصينية أعلنت الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" إلى 426 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 20471 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى أرجاء البلاد.





كما أشارت الصحيفة إلى تأكيد السفير الصيني لدى الكويت لي مينج قانج إن الحكومة الصينية اتخذت العديد من الخطوات الرئيسية للوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه.





وأفادت صحيفة "القبس" بأن هونج كونج سجلت أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد.





وأوضحت صحيفة "الوطن" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسم بأغلبية ساحقة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية (أيوا) بأكثر من نسبة 97 بالمائة من اصوات الناخبين بينما حصل المرشحان اللذان ينافسانه على نتائج متدنية جدا.





وهنأت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانييل في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ترامب على هذا الفوز قائلة: "لقد حقق ترامب فوزا كبيرا في أيوا عام 2016 وسيفعل ذلك مجددا في نوفمبر المقبل"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية.