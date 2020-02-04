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رياضة

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة عثمان ديمبلي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:03 م
ديمبلي
ديمبلي
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محمد السعيد
أعلن نادي برشلونة الإسباني تفاصيل إصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي تعرض لها، خلال مران الفيرق، أمس الثلاثاء.

وكتب نادي برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن عثمان ديمبلي يعاني من تمزق كامل للوتر القريب من عضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن.

وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي سيغيب عن برشلونة لمدة 4 أشهر.

وشارك عثمان ديمبلي مع برشلونة في 3 مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وحيد.

يذكر أن فريق برشلونة يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد46 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 49 نقطة.




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