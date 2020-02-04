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رياضة

تقارير: إلغاء بث مباراة ليفربول أمام شروزبري بسبب يورجن كلوب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:32 م
كلوب - ليفربول
كلوب - ليفربول
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أحمد هاني
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره شروزبري تاون، اليوم، الثلاثاء، في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشف تقارير صحفية إنجليزية عن أنه صدر صباح اليوم الثلاثاء، قرار من الاتحاد الإنجليزي بعدم بث مباراة ليفربول و شروزبري تاونتلفزيونيًا.

وحسب ما نشرته صحيفة "ليفربول إيكو"، فإن القرار صدر ردًا الألماني يورجن كلوب الذي رفض قيادة فريقه في المباراة وإسناد المباراة إلى مدرب الرديف وهو ما اعتبره الاتحاد الانجليزي إستهزائًا بالمباراة.

وتعاد المباراة بين ليفربول وشروزبري تاون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

واقترب ليفربول من تحقيق الحلم الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج بلقب البريميرليج، قبل ملاقاة مانشستر سيتي في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.

ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف، وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.
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