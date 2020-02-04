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فن

سر اسم "بولا" للراحلة نادية لطفي .. وما علاقتها بفاتن حمامة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:50 م
نادية لطفي
نادية لطفي
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محمد نحلة

كشفت  الراحلة نادية لطفي عن ديانتها خلال حوار سابق لها، وقالت إن اسمها بولا محمد لطفي شفيق، وأنها مسلمة.

وقالت إن والدتها أثناء ولادتها قابلت راهبة مسيحية كانت تقوم بالكثير من أعمال الخير وتدعى "بولا"، فاطلقت عليها الاسم تيمنا بها.

وأكدت أن المخرج رمسيس نجيب، هو من اختار لها اسم " نادية" من شخصية فاتن حمامة، في فيلم "لا أنام". 

نادية مثلت أول أدوارها خلال الدراسة على مسرح المدرسة أواخر الأربعينيات، ثم حصلت نادية لطفي على دبلوم المدرسة الألمانية في مصر عام 1955، لاحظ موهتها المنتج رمسيس نجيب في عام 1958 والذي قرر أن تقتحم المجال الفني من خلال فيلم "سلطان" لتجسد دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي.

أراد "نجيب" تقديمها للجمهور باسم مختلف يصبح اسما فنيا، فاختار لها الاسم الفني المعروفة به الآن وهو «نادية لطفي» واختيار هذا الاسم له قصة، فقد استوحاه نجيب من شخصية فاتن حمامة في فيلم «لا أنام» والتي كانت تحمل اسم نادية، ولم تعترض بولا عليه بل قررت أن يرافقها هذا الاسم طوال مسيرتها الفنية.


نادية لطفي، توفيت اليوم، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض استمر لمدة أربعة أعوام حتى ساءت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وتقرر إقامة جنازة الفنانة نادية لطفي ظهر غد، الأربعاء، بمسجد مستشفى المعادي العسكري. ومن المنتظر أن يقام عزاء الفنانة الراحلة بعد غد الخميس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.


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