كأس الاتحاد.. ليفربول يضرب موعدا مع تشيلسي في دور الـ 16 بعد إقصاء شروزبري

تأهل فريق ليفربول إلى دور الـ16 ليضرب موعدا مع تشيلسي بعد الفوز على شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.





وحافظ ليفربول على سيطرته خلال النصف الأول من الـ45 دقيقة الأولى، بعدما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 74% مقابل 26% لصالح الضيوف شروزبري.





وجاءت أخطر كرة لصالح ليفربول تسديدة خطيرة من الريدز عن طريق نيكو ويليامز من داخل يسار منطقة جزاء شوروسبري تاون مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس ماكس اوليري.





سجل الفريق الضيف هدفًا في الدقيقة 59، لكن تقنية الـ VAR، قامت بإلغاء الهدف وإعادة التعادل السلبي للسيطرة على اللقاء.





وتكفل مدافع شروسبوري بتسجيل هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 75 عن طريق الخطأ في مرماه بعد كرة في عمق الدفاع حولها اللاعب برأسية لتسكن شباك فريقه.





وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالآتي:





كيليهر، ويليامز، هوفر، فان دين بيرج، آدم لويس، شيريفيلا، كلاركسون، جيك كين، إليوت، كورتيس جونز، ليام ميلر.





وتعاد المباراة بين ليفربول وشروزبري تاون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.





وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا انتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.





ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف، وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.