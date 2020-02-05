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رياضة

مدرب الترجي عن إمكانية مواجهة الأهلي أو الزمالك بدوري الأبطال: أي منهما.. مبروك الفوز لنا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:44 ص
فريق الترجي التونسي
فريق الترجي التونسي
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ياسمين تيسير
كشف مجدي تراوري المدرب المساعد لـ فريق الترجي التونسي عن رأيه في الأفضل للمواجهة خلال مباراة دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تنحصر بين فرق الأهلي والزمالك والوداد المغربي .
وأكد مجدي تراوري في تصريحات لبرنامج " اللعيب " عبر قناة " ام بي سي مصر " عند سؤاله عن الافضل للمواجهة الأهلي أو الزمالك؛ أن اي من الفريقين بامكان الترجي مواجهته، وفي هذه الحاله مبروك لنا .

وأضاف أن المباريات المقبلة في البطولة لن تكون سهلة وتحتاج للتركيز والمجهود الشاق من أجل الفوز بها، مشددا على ان الحديث عن الترجي وأنه المرشح الاول للفوز باللقب يزيد من المسؤولية والعبء النفسي على اللاعبين.

وتابع تراوري أن فرق الأهلي والزمالك والوداد فرق كبيرة ولديها باع طويل في البطولات الأفريقية، بالإضافة لكونها توجت من قبل باللقب؛ لذلك فمواجهتهم لن تكون سهلة.

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