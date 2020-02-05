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اقتصاد

شعبة وسائل النقل: فيروس كورونا سيؤثر سلبا على استيراد السيارات الصينى

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد وائل عمار رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن فيروس كورونا سيكون له التأثير السلبى على سوق السيارات الصينية فى مصر، فى حال استمراريته وعدم القضاء عليه، نظرا لتوقف المصانع الصينية عن الإنتاج، لافتا إلى أن المصانع الصينية المنتجة فى مصر ما هى إلا مصانع تجميع، وبالتالى تستورد نحو 60٪من مستلزمات إنتاجها من البلد الأم الصين والمكون المحلى يصل إلى 40٪، وبالتالى توقف المصانع الصينية سيؤدى إلى إرباك السوق المصرى.

وأضاف عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  أن نحو 70٪ من مستلزمات الإنتاج يتم استيراده من الصين لمصانع السيارات فى  مصر، حيث يوجد نحو 10 شركات صينية عاملة فى السوق المحلى، إضافة إلى استيراد السيارات الكاملة الصنع من الصين.


ولفت إلى أن مصر تستورد بقيمة 16 مليار دولار منتجات من الصين تدخل في مجالات صناعة تجميع السيارات  بنسبة إجمالية  80% من  إجمالي الواردات المصرية من الصين، إضافة إلى أنه يتم استيراد نحو مليار دولار سيارات تامة الصنع.


وأوضح أن انتشار كورونا من شأنه التأثير السلبى على تلك الصناعة فى مصر، خاصة بعد توقف المصانع الصينية عن الإنتاج وغلق الموانئ، وهو ما يؤدى إلى صعوبة الحركة التجارية.

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