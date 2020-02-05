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مرأة

في اليوم العالمي للإنترنت الآمن .. 4 طرق لحماية الموبايل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الاختراقات التي تحدث لجهازك لا تحدث من فراغ.. فالبرامج الضارة للجوّال التي تأتي من الانترنت هي أداة ناضجة للنشاط الإجرامي الإلكتروني، ووفقًا لتقرير مركز بيو للأبحاث لعام 2015 ، يمتلك ما يقرب من ثلثي الأمريكيين هاتفًا ذكيًا .

ويقوم واحد من كل خمسة من هؤلاء المستخدمين بإجراء معظم تصفحهم عبر الإنترنت باستخدام هواتفهم بدلًا من جهاز كمبيوتر والحقيقة هي أنه مع تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم للاتصال بالإنترنت، فإن المزيد من مجرمي الإنترنت سوف يسمعون المكالمة.

وكشف موقع bullguard عن طرق حماية الموبايل من الإنترنت: 

- هناك عدة طرق لحماية الهاتف الذكي تقدم العديد من الهواتف الجديدة "قفل نقش" - شكل أو نقش مخصص مرسوم على الشاشة لمنح حق الوصول ، وغالبًا ما يكون ذلك أسرع وأقل صعوبة من إدخال كلمة مرور.

-  الرمز بديل رقمي لكلمة مرور قياسية ويمكنه أيضًا توفير الوقت. من الواضح أن كلمة المرور التي يسهل تخمينها تكون أقل أمانًا - لذا تجنب "1234" و "كلمة المرور" والعبارات الشائعة الأخرى.

-  حماية البيانات الحساسة التي يمكن حفظها في التخزين الداخلي أمر ضروري.

- نسخ احتياطي للبيانات الخاصة بك. 


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