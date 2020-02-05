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حوادث

بـ 4 ملايين و300 ألف جنيه.. ضبط كميات حشيش وهيروين بحوزة 7 أشخاص.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:43 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمحافظة البحيرة تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 300 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم "3 عاطلين ، سائق – مقيمين بمحافظة أسيوط – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أبوالمطامير، وبحوزتهم (عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما - مبلغ مالى - عدد 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للإتصال بعملائهم، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,800,000) جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط عناصر تشكيل عصابى آخر بمدينة العبور تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدرى الهيروين وأقراص الكبتاجون.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في متابعة نشاط عناصر تشكيل عصابى (ميكانيكى ، عاطل ، صاحب مكتب مقاولات "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدرى الهيروين وأقراص الكبتاجون وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزتهم (6 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - 10000 قرص لعقار "الكبتاجون" المخدر – مبالغ مالية أكثر من مليون جنيه – 5 هواتف محمول)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.

وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (2,500,000 - مليونان وخمسمائة ألف جنيه ).
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