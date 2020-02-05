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منوعات

طبيب شاب يموت أثناء كشفه على مرضى فيروس كورونا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توفي طبيب صيني بالسكتة قلبية مفاجئة بعد محاربة فيروس كورونا الجديد على خط المواجهة لمدة 10 أيام على التوالي.


كان الطبيب سونج يينج جى 27 عاما المتوفى، قائد فريق في عيادة محلية في مقاطعة هونان ، على الحدود مع مركز اندلاع هوبى ، وفقا للسلطة المحلية.


وبحسب صحيفة “ ديلي ميل”، قال المسؤولون إنه كان مسؤولًا عن إجراء اختبارات درجة الحرارة للسائقين والركاب على طريق سريع وعمل بدون توقف منذ 25 يناير.


جاءت الأنباء في الوقت الذي تم فيه الترحيب بالأطباء على مستوى البلاد كأبطال للعمل ليلا ونهارا لمواجهة وباء كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وقتل 493 على الأقل.

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