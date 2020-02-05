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منوعات

عالم يكتشف لقاحاً جديداً لمواجهة فيروس كورونا .. تفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أعلن علماء بريطانيون أنهم حققوا طفرة في السباق مع الزمن للتوصل إلى  لقاح لحماية الملايين من فيروس كورونا القاتل.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، كشف البروفيسور روبن شاتوك ، المتخصص في أمراض  العدوى ، من جامعة إمبريال كوليدج في لندن ، عن خطة فريقه للبدء في تجربة لقاحه الجديد ضد فيروس كورونا  على الحيوانات الأسبوع المقبل.


فيما يحاول الباحثون في جميع أنحاء العالم بشكل يائس العثور على لقاح ضد لعدوى فيروس كورونا  المشابهة لمرض السارس ، والذي يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي.


وقال البروفيسور شاتوك لشبكة سكاي نيوز إن الأساليب القياسية لإنشاء لقاح قد تستغرق ما بين عامين وثلاث سنوات قبل وصولها إلى العيادة، إلا أنه هو فريقه توصلوا إلى تركيبة اللقاح خلال 14 يوماً منذ العمل عليه  .


والجدير بالذكر أن فيروس كورونا تسبب في موت  ما يقرب من 500 شخص بالفعل وأصيب 25000 ، مع تسجيل حالات في حوالي 30 دولة أو إقليم خارج الصين.


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